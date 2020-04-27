Волкова хочет сдать детей от умершего Лимонова

Звезде сериала "Рикошет" потребовалась помощь в воспитании отпрысков. Екатерина Волкова пытается приучить наследников к спорту.

Актриса три раза была замужем. Впервые она пошла под венец в 18 лет. В этом браке у Екатерины Волковой родилась дочь Валерия.

Вторым супругом знаменитости стал продюсер Сергей Члиянц. Эти отношения не были долгими. Общих детей пара завести не успела. В третий раз звезда сериала "Рикошет" пошла в ЗАГС с писателем Эдуардом Лимоновым. Литературному деятелю актриса подарила сына Богдана и дочь Александру. К сожалению, и этот брак актрисы распался. Напомним, Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года из-за осложнений после онкологической операции.

Воспитанием наследников 46-летняя Екатерина Волкова занимается самостоятельно. Младшие дети актрисы находятся в подростковом возрасте, поэтому ей приходится нелегко. Так, например, в личном "Инстаграм" знаменитость пожаловалась, что не может заставить отпрысков заниматься спортом.

"Как мотивировать детей на занятия спортом или йогой, пилатесом? Говорю, рассказываю, объясняю – фыркают, не интересно, говорят 😐 Телефоны забираю – но все равно ленятся – думаю, может в лагерь их какой сдать, спортивно– трудовой? (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Волкова.

В комментариях подписчики посоветовали актрисе не давить на детей, а мотивировать их личным примером. Сериал "Рикошет" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала НТВ.