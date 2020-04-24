"Необходимо десять дней голодать": Екатерина Волкова располнела

Артистка обнаружила в личном архиве фотографию, которая была сделана в рамках проекта "Боги Олимпа". На снимке Екатерина Волкова запечатлена в образе древнегреческой богини лунного света и всего магического Гекаты. Звезда сериала "Рикошет" облачена в откровенный наряд, который открывает взору тоненькие плечи, идеальный пресс и стройные ножки.
В "Инстаграм" артистка призналась, что сейчас не рискнула бы принять участие в подобной фотосессии. Екатерина Волкова отметила, что для создания такого образа ей теперь необходимо десять дней голодать и каждый день пробегать по семь километров.
Знаменитость боится сильно поправиться. Екатерина старается не есть после 18:00, ежедневно давать телу кардионагрузку, не употреблять в пищу сладкое и мучное.
"Встала сейчас на весы 🤦🏻♀️и ахнула😱 – 67 кг, при моем росте 174 – чувствую я себя отлично, когда у меня 60! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Волкова.
Артистка срочно решила избавиться от семи килограммов. Позже звезда сериала "Рикошет" уточнила, что за время самоизоляции один раз пекла блины. "Но съела 2 – остальные дети", – поделилась Екатерина Волкова. Сериал "Рикошет" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала НТВ.
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