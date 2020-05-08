"Принимаем поздравления": Газманов ответил на слухи о пополнении в семье

Судя по данным, которые появились в прессе, дочь Родиону Газманову родила коллега по сцене Василина Краснослободцева. То, что девушка стала матерью, можно сказать с уверенностью – в профиле артистки в "Инстаграм" то и дело появляются кадры с коляской. Правда, неизвестно, кто на самом деле стал отцом девочки по имени Есения.
Родион Газманов решил прокомментировать слух о прибавлении в семействе. Мужчина крайне негативно отнесся к тому, что СМИ начали ворошить прошлое и выискивать "незаконнорожденных" детей. "Принимаем поздравления. Правда, новости уже год примерно, но светилам журналистики это не помешало (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил артист в инстаграм-аккаунте.
Все-таки Газманов-младший наличие детей отрицает. Но подписчики решили провести собственное расследование и выяснить, зачем же в таком случае Родион реагирует на недостоверную информацию. "А зачем вы сами на это реагируете, если это фейк? Вас зацепило, а им только на руку!", "А что на эту тему говорит Василина? (И кто же отец ребенка?🤣🤣🤣 Срочно к Малахову на ДНК!!!)", "Как у гея может быть ребенок? Не считая суррогатных матерей", – высказали свои предположения фолловеры.
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