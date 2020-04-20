"А с кем еще поговорить на карантине?": оголившийся Газманов запустил руку в штаны

Олег и Родион Газмановы регулярно выходят на связь с поклонниками в социальных сетях, устраивают онлайн-концерты и на своих страницах в "Инстаграм" регулярно отвечают на вопросы подписчиков. Все это, конечно, не заменит живого контакта со зрителем.
"С кем еще поговорить, кроме "Инстаграм"?" – задал риторический вопрос Родион Газманов и сопроводил его весьма пикантным фото, на котором запечатлен с голым торсом и запущенной в карман брюк рукой. Очень эротично и соблазнительно!
"Мы делаем выбор каждую секунду своей жизни – делать или не делать, верить или не верить, – поделился оголившийся молодой певец философскими мыслями. – Я благодарен судьбе, Вселенной или кому-то там, кто отвечает за наши повседневные радости и проблемы, за то, что научился по-настоящему видеть и понимать людей. Так я могу оценить и полюбить тех, кто идет по моему пути рядом со мной, и правильно расставить приоритеты. Я не говорю, что мой путь самый лучший, но я действительно рад, что все сложилось именно так".
Напомним, что Родиону Газманову в июле исполнится 39 лет. Он до сих пор не состоял в браке, хотя считается одним из самых завидных столичных женихов. Очевидно, желающих поговорить с ним на карантине найдется много. Пусть даже и посредством интернета.
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