"А с кем еще поговорить на карантине?": оголившийся Газманов запустил руку в штаны

В России продолжается режим всеобщей самоизоляции. Сложнее всего приходится артистам, которые остались без концертов и гастролей. Вспоминается Медведенко из чеховской "Чайки", который говорил: "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".

Олег и Родион Газмановы регулярно выходят на связь с поклонниками в социальных сетях, устраивают онлайн-концерты и на своих страницах в "Инстаграм" регулярно отвечают на вопросы подписчиков. Все это, конечно, не заменит живого контакта со зрителем.

"С кем еще поговорить, кроме "Инстаграм"?⁠" – задал риторический вопрос Родион Газманов и сопроводил его весьма пикантным фото, на котором запечатлен с голым торсом и запущенной в карман брюк рукой. Очень эротично и соблазнительно!

"Мы делаем выбор каждую секунду своей жизни – делать или не делать, верить или не верить, – поделился оголившийся молодой певец философскими мыслями. – Я благодарен судьбе, Вселенной или кому-то там, кто отвечает за наши повседневные радости и проблемы, за то, что научился по-настоящему видеть и понимать людей. Так я могу оценить и полюбить тех, кто идет по моему пути рядом со мной, и правильно расставить приоритеты.⁠ Я не говорю, что мой путь самый лучший, но я действительно рад, что все сложилось именно так".

Напомним, что Родиону Газманову в июле исполнится 39 лет. Он до сих пор не состоял в браке, хотя считается одним из самых завидных столичных женихов. Очевидно, желающих поговорить с ним на карантине найдется много. Пусть даже и посредством интернета.