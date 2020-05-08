Неужели помирились? Джиган и Самойлова уединились на даче

Поклонники начали сомневаться, что Джиган и Оксана Самойлова в конечном итоге разведутся. В последнее время в инстаграм-аккаунтах супругов стали появляться видео, свидетельствующие о хороших отношениях между ними. Например, Джиган и Оксана продолжают жить в одном доме, воспитывать детей и заниматься домашними делами. Самойлова начала комментировать публикации рэпера и в открытую шутить над ним.
Майские праздники возлюбленные решили провести с пользой. Взяв детей, они уехали на дачу, чтобы посадить ягоды. Оксана уже похвасталась процессом со своими подписчиками. Пока модель занята делами, Джиган проводит время с дочерьми и снимает видео для "Инстаграма". В кадре Самойлова не появляется. Видимо, рэпер избегает неловких моментов, пишет Пятый канал.
Неясно, насколько продлится семейная идиллия. Многие надеются, что Оксана заберет заявление о разводе, которое она отнесла в суд в апреле.
Напомним, разлад в семье произошел в феврале, сразу после рождения сына в Майами. Джиган с размахом решил отметить появление на свет наследника. Он часто пил, устраивал сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм", матерился, употреблял запрещенные вещества. Все это привело рэпера в американский рехаб, где его пытались избавить от зависимостей. Лечение продолжилось и в Москве. Как только Джиган покинул стены больницы, он сразу стал вести себя, как примерный отец.
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