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Шоу-бизнес

Аппетитная дочь Михаила Задорнова снялась без одежды

Елена Задорнова. Фото: instagram.com/jzadornova/
У Михаила Задорнова, который умер в результате продолжительной болезни, осталась взрослая дочь Елена. Она живет на Мальте и публикует оттуда яркие красочные фото. На свежем кадре Лена предстала без одежды.
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Единственная дочь Михаила Задорнова Елена всегда была в тени. Она не афишировала родственную связь с известным сатириком. Да и тот предпочитал не "светить" наследницу. В результате Елена Задорнова успешно закончила ГИТИС и магистратуру по антропологии на Мальте, занимается организацией концертов. Она знает несколько языков, увлекается йогой, пишет стихи.

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 Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

После смерти Михаила Задорнова, жизнь которого унес рак головного мозга, Елена снялась в нескольких передачах, посвященных ее именитому отцу, после чего к ней повысилось внимание со стороны СМИ и общественности. Поклонники не могут глаз оторвать от аппетитной фигуры Елены, восторгаются ее стихотворениями и свежими фото.

Новый снимок, который обнародовала дочь Михаила Задорнова, произвел фурор. На нем Елена запечатлена без одежды. Обнаженную фигуру она прикрыла только гитарой. Эффектный кадр Лена сопроводила очередным своим стихом.

"Игриво однако браво браво (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ваааай", "Какая Великолепная, умопомрачительная и изящная фотография! Браво! Со вкусом!", "Красиво, эротитично", "Вообще женская фигура очень похожа на гитару", – высказались подписчики.

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Публикация от Jelena Zadornova (@jzadornova)

Отметим, что Елена была одной из немногих, кто буквально дневал и ночевал рядом с боровшимся с раком Михаилом Задорновым. Однако эта борьба не увенчалась успехом – 10 ноября 2017 года сатирик умер. Болезнь артиста сплотила его жену Елену Бомбину и дочь с экс-супругой Велтой.

"Когда папа умирал, то и первая жена приезжала. Мы брали смены. Были и я, и бывшая жена одновременно. Какой-то калейдоскоп событий", – призналась дочь Задорнова Елена на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись".

Автор: 8 мая 2020, 12:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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