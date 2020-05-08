"В моем возрасте уже не отказывают": Андреева услышала неожиданное откровение

Екатерина Андреева провела прямой эфир с Лолитой Милявской. Известная ведущая узнала много интересного.

В перерывах между работой на Первом канале ведущая Екатерина Андреева путешествует, причем выбирает весьма непопулярные, а подчас и откровенно экзотические направления. Но в связи с самоизоляцией, которую ввели из-за пандемии коронавируса, Екатерина вынуждена сидеть дома.

Однако она не скучает. Андреева занимается спортом и йогой, а еще ведет прямые эфиры с другими отечественными знаменитостями. Так, ее новым гостем стала Лолита Милявская. Для разговора Екатерина Андреева эффектно накрасилась и причесалась, а ее собеседница предпочла повседневный наряд и отказалась от макияжа. Эксцентричная исполнительница переживает серьезные перемены в жизни: она оформила развод с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым и счастлива с новым мужчиной.

Правда, любовника Лолита Милявская предпочитает не афишировать. Она объяснила, что не показывает его по причине неизвестности будущего – певица не знает, как дальше сложатся их отношения. В одном исполнительница уверена – больше замуж она не пойдет.

Лолита отметила, что была замужем в общей сложности 32 года. "Я заслужила право на роман без обязательств", – заявила Милявская. Впрочем, по ее словам, любимый мужчина все понимает.

Также, по словам артистки, она сразу предупредила своего избранника, что не будет посвящать ему время: гладить рубашки и готовить борщи и ужины. Да и содержанкой быть не намерена. Лолита заявила, что даже речи не идет о том, чтобы принести в жертву отношениям свою карьеру. А ведь именно этого якобы просили ее обеспеченные любовники. Поэтому долгих отношений с ними у Милявской и не получалось.

"Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум", – неожиданно заявила Лолита Милявская в "Инстаграм".