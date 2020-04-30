После развода бывший муж пытается посадить Лолиту Милявскую в тюрьму

Сегодня, 30 апреля, Лолита Милявская наконец стала свободной женщиной, оформив развод с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Однако мужчина не намерен оставлять в покое артистку.

Вообще, в связи с режимом самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, основная часть государственных организаций, в том числе суды и ЗАГСы, закрыты. Однако Лолита Милявская все равно добилась развода с мужем Дмитрием Ивановым. Говорят, заседание проходило по правилам: все присутствующие были в масках и перчатках, а также соблюдали необходимую дистанцию.

Не обошлось без скандала. "На суде он обвинил Лолиту в клевете. Постоянно пишет какие-то доносы – то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще будучи в браке, зарабатывая походами на телек за счет Лолиты, он пытается посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски", – заявил адвокат артистки Сергей Жорин.

Говорят, что и на самого юриста Дмитрий Иванов написал заявление. Несмотря на достижение долгожданного развода и отказа от любых притязаний, Лолита Милявская, впрочем, тоже продолжает бороться против теперь уже бывшего мужа.

Жорин рассказал, что они обратились в правоохранительные органы, чтобы те проверили два брака Дмитрия Иванова: с Лолитой Милявской и предыдущий, в результате которого спортсмен, будучи уроженцем Белоруссии, получил российское гражданство.

Адвокат подчеркнул, что они будут действовать непублично, чтобы Дмитрий Иванов не воспользовался случаем лишний раз пропиариться на истории с бракоразводным процессом с Лолитой Милявской, передает Starhit.

Сейчас певица, по ее словам, счастлива в новых отношениях. "32 года ухаживания за мужчиной, готовки, работы на износ и еще на износ у плиты, варенья, консерванты... Господи, какое это счастье, когда теперь ухаживают за тобой! Мне сейчас позволено быть просто женщиной. И я очень редко подхожу к плите. И даже испытываю неловкость, что я подзабыла, как что-то готовить", – призналась Лолита Милявская в свежем интервью для "Домашнего очага".