Экс-бойфренд уговаривает замужнюю Нюшу на интим

Близкие отношения Нюши с Егором Кридом закончились несколько лет назад. С тех пор певица успела выйти замуж и родить дочь. Однако недавно в ее жизни снова появился экс-избранник. Правда, теперь они лишь сотрудничают. Егор же хочет добиться большего ради поклонников.

Несколько недель назад в Сети появилась совместная песня Нюши и Егора Крида Mr. & Mrs. Smith, что стало настоящим шоком для поклонников их творчества. Ведь артисты не разговаривали несколько лет из-за тяжелого разрыва. После премьеры композиции стало ясно – они больше не обижаются друг на друга и готовы стать хорошими друзьями.

Успех песни заставил Нюшу и Егора задуматься о клипе. Однако сейчас из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции это сделать невозможно. Певцам остается пока только писать сценарий и обсуждать идеи. Кстати, одну из них уже придумал Крид. Оказывается, певец хочет поцеловаться с экс-возлюбленной в клипе. "Попробую уговорить ее на поцелуй в клипе ради вас", – обратился Егор к поклонникам во время прямого эфира в "Инстаграме".

Артисты придумали интересную концепцию музыкального видео, к съемкам которого, видимо, они приступят только после карантина.

Поклонники переживают, что близкий контакт Нюши с экс-бойфрендом негативно скажется на ее отношениях с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Хотя супруг певицы ранее признавался, что полностью доверяет любимой. Напомним, у Нюши и Игоря есть годовалая дочь, которую они назвали Симбой.