"Солнышки": Нюша умилила россиян трогательным фото с дочкой

В своем инстаграм-аккаунте звезда написала, что наряды они подбирали в стиле "мама-дочка". В комментариях фолловеры стали спорить, на кого больше похожа девочка: на мать или отца?
К единому мнению подписчики не пришли. Но все сошлись на том, что снимок получился умилительным. "Солнышки", "Милашки", – высказались фанаты певицы Нюши.
Напомним, знаменитость счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым. Они женаты с лета 2017 года. Их дочка Симба родилась в ноябре 2018-го.
Отметим, в последнее время многие пользователи Сети ругают певицу Нюшу за слишком откровенные фото. Исполнительница предстает в своем микроблоге полуобнаженная, в обольстительных позах.
Ряд фолловеров считают, что такое поведение не к лицу замужней женщине и матери. Однако есть и те, кто защищает артистку. Самые преданные поклонники, особенно мужчины, только рады тому, что любимица радует их эротичными фото.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Могут ли продлить карантин?
Почему снимают Петрова???
Заворотнюк всех обманула
В СССР пионерский лагерь помните?
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Как поднять гемоглобин?
Ждем обращение президента
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?
Отец кобель