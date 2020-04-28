"Солнышки": Нюша умилила россиян трогательным фото с дочкой

Певица Нюша поделилась фото, на котором она гуляет с годовалой наследницей. Кадр вызвал у поклонников бурю эмоций.

В своем инстаграм-аккаунте звезда написала, что наряды они подбирали в стиле "мама-дочка". В комментариях фолловеры стали спорить, на кого больше похожа девочка: на мать или отца?

К единому мнению подписчики не пришли. Но все сошлись на том, что снимок получился умилительным. "Солнышки", "Милашки", – высказались фанаты певицы Нюши.

Напомним, знаменитость счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым. Они женаты с лета 2017 года. Их дочка Симба родилась в ноябре 2018-го.

Отметим, в последнее время многие пользователи Сети ругают певицу Нюшу за слишком откровенные фото. Исполнительница предстает в своем микроблоге полуобнаженная, в обольстительных позах.

Ряд фолловеров считают, что такое поведение не к лицу замужней женщине и матери. Однако есть и те, кто защищает артистку. Самые преданные поклонники, особенно мужчины, только рады тому, что любимица радует их эротичными фото.