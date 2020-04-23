Полуголая Нюша взбесила завистниц

Горячий снимок появился в инстаграм-аккаунте артистки. В кадре она предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом. Многие пользователи соцсети назвали вещь "полукупальником". Они раскритиковали звезду за излишнюю откровенность. "Сняла бы уже вообще купальник", – цитирует одну из подписчиц Пятый канал.
Свое фото певица Нюша подписала шутливо: "Мать пошла за молоком…". Артистка явно ждала комплиментов. Поклонники оправдали ее ожидания. "Сногсшибательная", – отметил один из них.
Как писали "Дни.ру", в последнее время поклонники все чаще осуждают звезду за ее поведение, считая его излишне откровенным. Сама певица Нюша к нареканиям в свой адрес относится без негатива.
По мнению некоторых фанатов, раньше певица Нюша выглядела естественнее. Ранее исполнительница рассказала подписчикам о походе к хирургу, благодаря которому избавилась от фирменной родинки.
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