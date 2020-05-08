Обслуживаю с 14 лет: сексуальная звезда "Дома-2" рассказала о заработке

О жизни Ирины Пингвиновой до прихода на телешоу "Дом-2" известно мало. Мол, настоящая ее фамилия – Хайруллова, телестройку пытается покорить не впервые, крутила роман с Виктором Панютой... Но кто она по профессии, на кого училась, чем занималась?..

Ходили странные слухи, что-де прежде Ирина якобы промышляла эскортом. Но она их пресекла – мол, достаточно талантов, чтобы зарабатывать не только телом. Наиболее же ей близка сфера обслуживания.

"Работала лет с 14, – призналась Ира. – Перед школой, после нее, в выходные. Работала в семейном торговом центре промоутером, украшала детские помещения, регистрировала людей на всякие розыгрыши. Помню, платили мне нормально. В 16 лет официанткой устроилась, подруге помогала цветы доставлять, в 18 лет была администратором в салоне. Начала моделью подрабатывать на выставках и презентациях. На себя вполне хватало".

Интересно, что Хайруллова-Пингвинова до сих пор в поиске себя. "Я не могу сказать, что знаю, кем хочу быть. Я не нашла себя. Мне было важно работать, чтобы не просить деньги у мамы", – сообщила звезда "Дома-2".

Напомним, что на проекте она прославилась не только обширными связями с мужиками, но и своими истериками. Тот же роман с Дмитрием Чайковым стал для нее особенно драматичным. "Что я могу сделать, если мне обидно? – написала Пингвинова на своей странице в социальной сети "Инстаграм". – Да, я плачу и истерю. Очень эмоционально принимаю все близко к сердцу. Со стороны кажется, что ссора – фигня, а для меня – целая трагедия".