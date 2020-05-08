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Звезда "Универа" Рудова обзавелась "копытцами" за бешеные деньги

Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Рудова коротает дни на карантине, заодно пополняя гардероб. Накануне девушка похвасталась очередной покупкой от люксового бренда.
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Звезда сериала "Универ" опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео распаковки дорогих туфель. Артистка с трепетом открыла коробку с надписью Jimmy Choo, развернула слои оберточной бумаги и достала заветную пару.

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 Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Перед зрителями предстали замшевые босоножки черного цвета на невероятно высоком каблуке и дополнительной платформе. Некоторые девушки называют подобные туфли "копытцами", потому что передвигаться на них крайне сложно. Как отметила Наталья Рудова, она три года искала эту обувь.

Девушка заявила, что раньше фирма Jimmy Choo производила конкретную модель лишь для голливудских звезд. Актриса сразу же примерила обновку и добавила, что в этих туфлях ее рост составляет 190 сантиметров. "Представьте, что я не в пляжном платье, в котором я почему-то хожу дома", – отметила звезда.

Покупка обошлась Наталье Рудовой в 60 400 рублей, если она приобретала босоножки на официальном сайте бренда. Впрочем, девушка вполне может позволить себе подобные траты. Судя по слухам, актриса хорошо зарабатывает, причем не только на ролях в кино, но и на рекламе в инстаграм-блоге.

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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)

Автор: 8 мая 2020, 00:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

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