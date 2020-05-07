Не домик для прислуги: живущая у бывшего мужа Боня показала завистникам роскошь

Сейчас звезда реалити-шоу находится в Каннах вместе с дочерью Анджелиной-Летицией, которая родилась в отношениях с сыном ирландского миллиардера. Алекс Смерфит и Виктория Боня расстались три года назад, но продолжают поддерживать дружеские отношения. Они разделили опеку над наследницей. В последний день перед введением карантина телеведущая решила улететь к дочери, которая в то время отдыхала с отцом.
Несколько дней назад в анонимных телеграм-каналах появилась информация о том, что бывшая звезда "Дома-2" на самом деле живет не в особняке семьи бизнесмена. Якобы ее даже не допускают в хозяйские апартаменты, выделив ей домик для прислуги.
В среду Виктория Боня решила опровергнуть эту информацию и провела виртуальную экскурсию по своему жилищу. Девушка показала роскошную библиотеку, просторную гостиную с роялем, уютную спальню и ванную комнату. "Да, вот, в моем домике для прислуге даже пианино стоит", – с издевкой отметила теледива.
Боню сильно разозлили нападки недожурналистов. Она добавила, что лично ее сплетни такого рода уже не задевают, однако обидно за дочь. Звезде неприятно, что некоторые могут негативно отнестись к прекрасной семье Анджелины-Летиции.
Виктория Боня уверена, что только завистливые люди могут без зазрения совести поносить тех, кто добился успеха. Женщина отметила, что ее уже не один год пытаются унизить, называя нищебродкой.
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