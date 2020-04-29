"Наблюдает за мной": у запертой дома Бони появились навязчивые мысли о преследовании

Виктория Боня публично обратилась к своей "заклятой" подруге Ксении Собчак. Знаменитость уверена, что та ее преследует.

Девушки враждуют друг с другом уже не один десяток лет. Еще со времен участия в проекте "Дом-2" каждая не упускает случая облить противницу помоями. Недавно повод для насмешек дала Виктория Боня, которая заявила, что коронавирус – часть мирового заговора, а вышки 5G, которые начали устанавливать в разных странах, рано или поздно убьют человечество.

Ксения Собчак назвала подобные высказывания тупостью. Также она надеется, что скоро люди перестанут верить в "голожопую" философию сомнительных блогеров из "Инстаграм".

Виктория Боня публично отреагировала на комментарий телеведущей в свой адрес. Она заявила, что супруга Константина Богомолова завидует ее успехам, поэтому и злословит. Как отметила теледива, ей неясно, зачем Ксения Анатольевна тратит время на изучение текстов бывшей коллеги по "Дому-2", если сличает ее тупой.

Боня добавила, что пыталась связаться с Собчак, однако та ее заблокировала. "Видимо, бегает с левых страниц, наблюдает за мной", – утверждает звезда. Также Виктория рассказала, что Ксения якобы приходит к стилистам с ее фото и просит сделать похожий образ.

Напомним, ранее знаменитость утверждала, что у телеведущей аллергия на красивых женщин. 40-летняя модель уверена, что Собчак жизненно важно унижать и оскорблять других – за счет этого жена Богомолова самоутверждается.