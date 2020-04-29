Оплывшая Боня показала складки на животе

Снимок модель выложила в своем инстаграм-аккаунте. На нем 40-летняя Виктория Боня позирует в спортивных шортах и топе, поверх которого накинута джинсовая рубашка.
Около полугода она страдала из-за того, что никак не могла поправиться. Однако благодаря карантину из-за пандемии коронавируса Виктории Боне удалось набрать вес.
Складки на животе и жирок блогершу не смущают. Свое "сальце" она демонстрирует с гордостью. Теледива призналась, что изменения видны и на весах их уже не спрячешь.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни уверяют, что не видят никакого жира. Другие считают, что Виктория Боня хороша в любом виде, даже с лишним весом и складочками.
Ранее знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Многие обвинили Викторию Боню в увлечении конспирологическими теориями.
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