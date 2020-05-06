"Я достаточно зарабатываю": уличенная в покупке подделок Бородина ответила на обвинения

Ксения Бородина опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта обращение к завистникам. Женщина решила доказать, что не покупает подделки люксовых брендов.

Накануне в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что ведущая "Дома-2" приобрела очередную "паль". Авторы постов даже продемонстрировали переписку звезды с байером, где она договаривает о покупке сумки от бренда Chanel. В официальном магазине стоимость изделия достигает 400 тысяч рублей. Однако подделку можно поиметь всего лишь за 32 тысячи.

Ксения Бородина не выдержала очередной нападки в свой адрес и решила, что называется, "пояснить за шмот". Девушка в инстаграм-аккаунте заявила, что каналам, которые распространяют лживые новости, никогда не стать популярными.

"Я не против фейков, но я зарабатываю достаточно, чтобы ничего не разбавлять! Не ведитесь на левые каналы, они все делают специально, чтобы привлечь ваше внимание, и выдают фейк-новости! Лучше купить сумку Zara, чем левак!" – эмоционально заявила Ксения Бородина.

Также телеведущая добавила, что ненавидит лживые факты о себе, так как старается быть честной со своей публикой. Ей не нравится, что посторонние настраивают против нее поклонников.

Впрочем, видимо, Ксении Бородиной придется еще долго доказывать подлинность своей одежды. Несколько лет назад артистка "засветилась" на оптовом рынке в Москве. Там девушка якобы покупала подделки люксовых брендов.