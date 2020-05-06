Хмельницкая призналась Якубовичу в нежных чувствах

Алена Хмельницкая разбирает архивы, как и многие знаменитости в период самоизоляции. Женщина решила показать кадр со съемок сериала "Русские амазонки".

Картина вышла на экраны в 2003 году, актриса исполнила в ней роль летчика-инструктора Галины. Леонид Якубович сыграл директора аэроклуба, в котором по сценарию работала героиня Алены Хмельницкой.

Как отметила артистка, ей было приятно обнаружить раритетный снимок. Женщина пошутила, что лучше не пытаться подсчитать, сколько лет назад был сделан этот кадр. "Вроде было это совсем недавно , а когда начинаешь считать... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Хмельницкая в своем инстаграм-аккаунте. Алена также добавила, что работать с "дорогим и любимым" Аркадьевичем было в радость.

Пользователи Сети отметили, что периодически смотрят "Русских амазонок". "Помним, очень классный сериал!!! До сих пор его любим и пересматриваем!", "Я помню этот фильм! Как время летит... Алена ,вы прекрасны!!", "Ой, помню этот фильм, очень какой-то легкий, любила его смотреть 🙌", "Хороший сериал👍 тогда еще не было YouTube и все мы сериалы смотрели по телевизору и думали как бы не пропустить серию😀" – написали фолловеры.

Стоит отметить, что у бессменного ведущего программы "Поле чудес" солидная фильмография. Мужчина начал сниматься в кино еще в 80-х годах. Дебютной лентой стала картина "Однажды двадцать лет спустя".