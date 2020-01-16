Моложавая Алена Хмельницкая предстала без макияжа

В теплые края звезда отправилась еще и для того, чтобы встретить там свой 49-й день рождения. Алена буквально светится – райский остров, солнце, океан и любимый мужчина рядом. Что еще надо для счастья?
Но всему когда-то приходит конец. Вот и отпуск Хмельницкой скоро завершится. Впереди у нее семь дней, чтобы набраться сил перед трудовыми буднями. Об этом знаменитость сообщила в своем инстаграм-аккаунте.
"Все фильтры сняты, косметика заброшена, в глазах Бали! Еще целая неделя впереди!" – заявила Алена.
К слову, на опубликованном снимке актриса показала естественную красоту. Мокрые, спутанные волосы и полное отсутствие макияжа еще раз доказали, что Хмельницкая совершенно не выглядит на свой возраст.
Впрочем, артистке об этом постоянно напоминают поклонники, сообщает "Экспресс газета". Если верить их словам, каждая женщина мечтает выглядеть так же сногсшибательно и молодо почти в 50 лет. "Глаза счастливой женщины", "Вам и косметика не нужна! Красотка!", "Это особое искусство – быть разной, Вам оно подвластно. Все супер!" – написали фанаты.
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