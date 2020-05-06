"Становится только хуже!": дочь Кончаловского выступила с сообщением

Дочь Егора Кончаловского Мария экстремально похудела, сбросив порядка 30 килограммов. Она призналась, что прибегла к голоданию, однако состояние ее от этого только ухудшилось.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария была упитанным ребенком. Это связано с тем, что в детстве она получила травму, в результате которой ей пришлось вести малоподвижный образ жизни. Когда же Маша выздоровела, то вплотную занялась своим внешним видом. Благодаря правильному питанию, занятиям йогой ей удалось избавиться от трех десятков лишних килограммов.

Теперь Мария помогает всем, кто желает похудеть. Кончаловская призналась, что категорически против голодания, хотя отметила, что и сама на первых порах похудения пыталась не есть. Однако голодание сыграло с ней злую шутку. "Через месяц после голодания все потерянные килограммы вернулись! И прихватили еще парочку друзей с собой! Представляете, мучаешься, мучаешься, а становится только хуже! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила Мария.

Она объяснила, что главное в похудении не только сброс веса, но и сохранение результата.

Мария призналась, что во время голодания чувствовала себя "древней старухой". "Проблема голодания еще и в том, что оно может спровоцировать развитие или обострение какого-либо заболевания, о котором мы можем даже не знать. Например, приступы мигрени могут провоцироваться голодом. У меня болела голова так, что я думать не могла!" – пожаловалась Кончаловская.

В итоге она пришла к выводу, что голодание не ее вариант похудеть, да и просто опасно для здоровья и жизни. Мария призвала всех подписчиков своей официальной странички в социальной сети "Инстаграм" тоже не голодать. "Голод – худший способ похудеть! Он провоцирует осложнения со здоровьем и повышает вероятность появления пищевой зависимости!" – заявила Мария.