Конец эпохи: в Москве снесли павильоны шоу "Дом-2"

По словам чиновника, все павильоны и декорации популярного телепроекта полностью снесены. Строительный мусор уже вывезен на спецплощадки.
В настоящее время началась подготовка для прокладки автодороги Марьино-Саларьево, передает "Интерфакс". Шоу "Дом-2" отдали аналогичный земельный участок неподалеку от прежнего места.
Отметим, шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года. Скандальный проект не раз пытались закрыть из-за массовых жалоб телезрителей.
Напомним, в середине апреля стало известно о том, что ведущий телестройки Влад Кадони на время покидает шоу "Дом-2". Шоумен рассказал, что уходит в отпуск. Он отметил, что пользуясь случаем, собирается вернуться к написанию романа.
Как писали "Дни.ру", ранее у Влада Кадони произошла драма в личной жизни. Он расстался с возлюбленной, экс-участницей шоу "Дом-2" Ксенией Шаповал.
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