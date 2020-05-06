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Постаревшая Кадышева ужаснула внешним видом

Надежда Кадышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Надежда Кадышева встревожила поклонников. Они заподозрили, что у певицы не все в порядке со здоровьем.
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Поводом для слухов послужил снимок знаменитости в Сети без фотошопа. На нем звезда выглядит резко постаревшей.

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Бабкина откровенно о конфликте с Кадышевой

Кадр сделал на одном из мероприятий. Фанаты сравнивают внешний вид Надежды Кадышевой и ее коллеги по сцене Надежды Бабкиной, сообщает "7 Дней". Несмотря на то, что вторая старше нее на десять лет, выглядит она гораздо моложе и свежее. Говорят, что секрет Бабкиной в пластических операциях.

Как писали "Дни.ру", солистка ансамбля "Русская песня" комментировала слухи о давнем конфликте с певицей Надеждой Кадышевой. По ее словам, такового никогда не было, потому что они работают в разных нишах.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Рустам Солнцев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поделился якобы отрывком из книги Надежды Кадышевой. В тексте сообщалось о драке между певицей и Надеждой Бабкиной. Концертный директор звезды "Модного приговора" Сергей Горох опроверг эту информацию.

Автор: 6 мая 2020, 00:01

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