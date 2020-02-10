Бабкина откровенно о конфликте с Кадышевой

Надежда Бабкина дала откровенное интервью. Солистка ансамбля "Русская песня" прокомментировала слухи о давнем конфликте с певицей Надеждой Кадышевой.

Недавно в Сети разразилась шумиха. Все началось с поста звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, который процитировал отрывок из якобы мемуаров Надежды Кадышевой, где артистка будто бы разразилась гневной тирадой в адрес Надежды Бабкиной и подралась с ней. Репортеры немедленно связались с представителем Бабкиной, чтобы тот прокомментировал драку двух артисток. Тот буквально впал в шок от вопроса. К счастью, вскоре оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

В новом интервью Надежда Бабкина заявила, что никакого конфликта между ней и Надеждой Кадышевой нет и никогда не было, потому что они работают в разных нишах. "Такая профессия у представителей желтой прессы – мусолить слухи. Нет никакого конфликта, и неприязни нет. Каждый работает в своем формате и получает ту аудиторию, которая хочет его слышать. Я ни с кем не соперничаю и не соревнуюсь", – заявила солистка ансамбля "Русская песня".

Артистка уточнила, что "Надежда Бабкина – это не певица, а многоголосие". "Я – руководитель ансамбля, и на звание певицы не претендую. Надежда Кадышева практически не поет народных песен, она исполняет композиции своего мужа Александра Костюка. И слава Богу! Она придумала свою нишу и заняла ее", – цитирует певицу "Собеседник".

В марте Надежде Бабкиной исполнится 70 лет. В честь юбилея артистка готовит грандиозный концерт, в котором примут участие Григорий Лепс, Олег Газманов, София Ротару, Витас, Игорь Николаев и многие другие. "Сюрпризов будет множество, и прежде всего для меня самой", – пообещала артистка.