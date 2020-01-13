"Странно и непонятно": помощник в шоке от драки Бабкиной и Кадышевой

Шоумен, экс-участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев распространил отрезок из якобы мемуаров певицы Надежды Кадышевой, где та рассказывает о драке с Надеждой Бабкиной. Представитель солистки ансамбля "Русская песня" прокомментировал эти откровения.

Все началось с того, что Рустам Солнцев у себя в "Инстаграм" опубликовал фото Надежды Кадышевой и написал: "Какие у Нади Кадышевой забавные мемуары😂". Далее он привел отрывок из якобы книги артистки "Рок-н-ролл – это я!": "Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька". Ну как дралась – вмазала пару раз этой крашенной бездарной *** баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: "Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка. Тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни…"

Публикация звезды реалити-шоу "Дом-2" произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ряд СМИ распространили эту новость, а некоторые репортеры даже связались с концертным директором Надежды Бабкиной Сергеем Горохом, чтобы тот прокомментировал скандальные откровения якобы Надежды Кадышевой.

"Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове – уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек", – заявил Горох. Он убежден, что Бабкина и внимания не обратит на эти "тявканья".

Помощник артистки признался, что в шоке от слов, которые будто бы написала Кадышева, ведь он знает ее с совершенно другой стороны. "Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации – мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад", – цитирует Гороха Daily Storm.

Концертный директор Надежды Бабкиной призвал общественность не обращать внимания на слова, приписываемые Надежде Кадышевой. Многие поклонники артистки убеждены, что последняя никогда не писала мемуары.