"Это уже совсем ни в какие ворота": всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой

Недавно Сеть всколыхнуло известие о якобы мемуарах Надежды Кадышевой. Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев выложил в свой микроблог отрывок, в котором написал, что певица когда-то подралась с Надеждой Бабкиной. Эксперт прокомментировал ситуацию.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян рассказал, что ему довелось пообщаться с Рустамом Солнцевым после скандала. Он подчеркнул, что знаменитость просто пошутила.

"Я ему сказал, что все СМИ понесли его пост из "Инстаграм" в свои издания. Он вообще удивлен, что это кто-то перепечатал на полном серьезе. Рустам говорит, что пошутил. Видимо, это новая форма пранка, на которую медиа попались. Так что СМИ стоило бы быть повнимательнее и источники проверять, перед тем как "сенсации" постить", – высказался Манукян.

Он добавил, что невнимательность сотрудников прессы принесла дополнительное беспокойство директору Бабкиной. В связи с предстоящими концертами певицы у него много дел.

"Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Вы бы хоть погуглили, есть такая книга в природе или нет", – подытожил Манукян.

Напомним, что ранее звезда "Дома-2" Рустам Солнцев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поделился якобы отрывком из книги Кадышевой. В тексте сообщалось о драке между певицей и ее коллегой Надеждой Бабкиной. Концертный директор звезды "Модного приговора" Сергей Горох опроверг эту информацию.

"Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове – уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек", – заявил Горох. Он убежден, что Бабкина и внимания не обратит на эти "тявканья".

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