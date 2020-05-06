Мамка – огонь: Борисова потрясла перед малолетней дочкой оголенной грудью

"Так, как живу и зарабатываю я, дай бог каждому, как говорится, – говорит Борисова. – Но я при этом регулярно читаю оскорбления в свой адрес от Анны Калашниковой и Рустама Солнцева, этих мисс и мистера Никто, как я сама для себя их называю".
"Вот недавно они ругали меня, что-я де в эфире оголила грудь. "А судьи кто?" – хочется мне процитировать Грибоедова, – продолжает Дана. – Никакого криминала в том, что я немного сдвинула лифчик, нет. Я всего лишь на мгновение порадовала поклонников, сидящих на карантине, никакой беды в этом нет!"
Своей 12-летней дочери Полине Дана тоже объяснила, что ничего криминального не совершила. "Поля, мы все так ходим летом по пляжу, но никого это не смущает. Я соски в камеру не показывала, все было скромно, прилично, в аморальности меня точно нельзя упрекнуть", – сказала Дана дочери, и наследница ее поняла.
Самая же большая радость Борисовой в том, что уже три года она трезва как стеклышко. В ее жизни больше нет мест алкоголю и наркотикам, весь ужас в прошлом. И теперь дочь, как и прежде, сможет ее гордиться и уважать. В книге "Жизнь под кайфом", которая только что вышла, телеблондинка рассказала все, что пережила, чтобы наследница не повторила ее ошибок.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь
Куни
обращение президента