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"Напилась до беспамятства и поползла к клиенту": грязные откровения Борисовой о занятии проституцией

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Эскорт среди звезд – обычное дело, отличаются только расценки. Многие артисты зарабатывают не только ртом, но и другими частями тела тайно, а телеведущая Дана Борисова говорит об этом без стеснения. Да, она занималась проституцией, да, ублажала мужиков за деньги. Впрочем, теперь вспоминает об этом с содроганием.
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"У меня два с половиной года не было секса, – шокировала признанием Дана Борисова. – Оно мне нужно?! Причем не было, и не хочется, хотя гинеколог и эндокринолог меня за это ругают. Мол, уже 43 года, это предклимактерический период, когда женщине особенно важна регулярная половая жизнь".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Во-первых, мне не хочется. Во-вторых, нет достойных мужчин, – пояснила телеведущая. – Иногда в душе удовлетворяю себя сама, мне этого вполне хватает".

Не так давно Анна Калашникова заявила, что-де Дана Борисова зарабатывает проституцией. "Если она делает это осознанно, то это отвратительно, потому что у нее дочка растет. Девочка берет пример с матери, у нее травмируется психика, – заявила модель в интервью Teleprogramma.pro. – Если даже она когда-то ошибалась, и у нее был секс за деньги, зачем об этом рассказывать на всю страну? Мне кажется, у половины звезд была такая тема или просто предложения, но все молчат".

Борисовой слушать это смешно. "Когда я была зависима, четыре раза занималась сексом за деньги, я этого не скрываю, – призналась Дана. – Трезвой мне эта мысль была омерзительна, поэтому я напивалась до беспамятства и ползла к клиенту. Я была в хламину пьяной, поэтому ничего не соображала. Однажды клиент даже пожаловался на мое бесчувственное тело!"

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Теперь слухи о том, что она спит за деньги, Дану веселят. "Есть у меня мужчина по имени Володя, который подарил мне айфон. Присылает цветы и иногда кладет деньги на карточку, но мы с ним никогда даже не целовались, – заверила Борисова. – Да и нет у меня нужды удовлетворять кого-то на коммерческой основе. В банке у меня есть вклад – 4,5 миллиона рублей. Процентов вполне хватает на жизнь. Около полумиллиона мне причитается по контракту за выход книги "Жизнь под кайфом", хорошо платят за участие в ток-шоу. Поэтому, когда мне пишут какие-то мужики в директ и WhatsApp, предлагая деньги за секс, я отвечаю всем одинаково: "Не интересно".

Автор: 30 апреля 2020, 11:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

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