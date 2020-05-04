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Избранница Петрова объявила о пополнении

Александр Петров. Фото: Consulate of Russia in NY/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Возлюбленная Александра Петрова сообщила о пополнении в семье. Актриса показала своего малыша.
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В понедельник, 4 мая, Стасе Милославской исполнилось 25 лет. Девушка принимала поздравления и подарки от родных и близких с самого утра. Но главный сюрприз ей устроил Александр Петров.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

На своей странице в "Инстаграме" актриса показала маленького котенка, которого ей вручил возлюбленный. В коротком ролике она подзывает питомца к себе. "Сэм. Сэма. Саманта. Добро пожаловать домой", – озаглавила видео Стася Милославская.

Позднее Александр Петров прилюдно признался в любви актрисе. В личном микроблоге он опубликовал фотографию, сделанную во время отдыха в итальянской Тоскане. "Это волшебство зовут Стася. Она – волшебство и 4-го мая у волшебства день рождения", – написал актер.

Александр Петров и Стася Милославская живут вместе уже около трех месяцев. В окружении пары рассказали, что актер по уши влюблен в свою девушку и не боится открыто говорить об этом. А совместный питомец может только укрепить их чувства, передает "7Дней".

Напомним, в прошлом Александр Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Их отношения начались летом 2016 года во время съемок фильма "Притяжение" Федора Бондарчука. В 2017 году влюбленные объявили о помолвке, однако спустя два года СМИ сообщили об их расставании.

Автор: 4 мая 2020, 17:32

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