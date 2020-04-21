"Не кормит? Экономит на тебе?": худенькую невесту Петрова обозвали непородистой

Стася Милославская обладательница очень хрупкого, астенического телосложения. По некоторым данным, звезда при росте 167 сантиметров весит всего 50 килограммов.
Досужие интернет-сплетники постоянно упрекают невесту Александра Петрова в излишней худобе. Более того, диванные эксперты уверены, что Милославская страдает анорексией.
Видимо нападки пользователей Сети всерьез достали звезду сериала "Колл-центр". Публикуя новое фото в "Инстаграм", Стася написала: "В ожидании советов поправиться". На снимке Милославская запечатлена в коротком черном платье с открытыми плечами.
То ли в шутку, то ли всерьез подписчики принялись писать невесте Александра Петрова о худобе. "Веса явно не хватает! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кожа да кости, ужас", "Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы", "Блин, а че ты такая тощая? тебя Петров не кормит? экономит на тебе? ну я б на такой тоже экономила б. Явно видно. Не породистая", – писали интернет-обыватели.
Интересно, что одной из критикующих ее подписчиц Стася Милославская ответила довольно грубо: "Шавка!!! Быдло!!! Уличная!!". После артистка пояснила: "Это моя подруга, не лезьте.)". Напомним, что сериал "Колл-центр" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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