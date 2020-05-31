Дочь Серова показала подаренные отцом хоромы

Дочь Александра Серова приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион", где рассказала о хоромах, в которых она живет со своим мужем. Трехэтажный особняк с зимним садом и бассейном подарил девушке отец в честь свадьбы, а сам переехал в гостевой домик, который находится в нескольких десятках метров.
На территории 50 соток располагаются четыре дома, гараж, автосервис, мойка, ночной клуб и даже лес. Несмотря на то, что Мишель живет с отцом на одном участке, она ведет хозяйство сама и не пускает посторонних, например, на кухню. Серов лишь изредка приходит на совместный ужин к наследнице.
Артист нашел язык с избранником дочери. Интерес к машинам сблизил мужчин, и теперь они часто ведут беседы на эту тему.
"Мы не мешаем друг другу. У каждого своя кухня, свой холодильник, но, бывает, встречаемся утром во дворе. Если хорошая погода, я выхожу на участок и пью кофе", – отметила Мишель.
Стоит отметить, что Александр Николаевич не одинок. У нему часто приходит домработница, которая и помогает ему по хозяйству: готовит еду, убирается в доме и занимается другими делами.
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