Бывшая жена продала дом Александра Серова

Экс-супруга артиста Елена Стебенева начала новую жизнь. Бывшая жена продала роскошный дом, который ей достался после развода с Александром Серовым.

В особняке, расположенном в элитном поселке Подмосковья, Стебенева и ее нынешний муж жили до недавнего времени. В последние годы дом казался Елене слишком большим и лишенным уюта. Экс-жена Александра Серова решила избавиться от недвижимости.

Теперь Елена и ее супруг снимают жилье – ждут, когда достроят их собственное гнездышко. Предполагается, что в новый дом площадью 250 метров экс-жена артиста сможет заселиться в конце следующего лета. Дизайном Стебенева планирует заниматься сама, в этом вопросе у нее есть опыт.

"Мы с мужем долго спорили, какой метраж должен быть у нового дома. Остановились на этом. Дом будет двухэтажным, но, если бы была такая возможность, я бы вообще предпочла одноэтажный", – призналась Елена изданию Sobesednik.

Решение продать особняк поддержала ее дочь Мишель. Наследница Александра Серова, хоть и вышла замуж весной этого года, все лето прожила в доме знаменитого отца.

Напомним, что певец официально состоял в браке один раз. С Еленой Стебеневой Александр Серов прожил 19 лет. После развода экс-супруги долго не могли наладить общение. Только два года назад вокалист стал изредка разговаривать с бывшей женой. А вот Мишель в хороших отношениях и с матерью, и с отцом.