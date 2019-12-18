Выпотрошенный Александр Серов не хочет слышать о дочери

Александр Серов дал откровенное интервью. Он рассказал, что этот год стал для него сложным, отчасти из-за женщин.

Уходящий 2019 год оказался для Александра Серова непростым. "Вы что, не знаете, что у меня произошло с этими дурами? Вспомните эту девку Друзьяк. Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая. Это нормально?" – возмутился легендарный исполнитель, имея в виду заявление бывшей участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" Дарьи Друзьяк, заявившей в популярном телешоу, что якобы беременна от артиста.

Серов убежден, что дамы использовали его в корыстных целях. "Они хотят на моем имени сделать себе имя, хотят денег! Сколько нервов они выпотрошили из меня! Еще я ногу сломал в этом году, одним словом, не год, а кошмар!" – заключил артист.

Даже такое радостное событие, как свадьба единственной дочери Мишель, не добавило певцу оптимизма. Оказывается, у родителя и наследницы не все гладко в отношениях. Стоило репортерам задать вопрос, касающийся Мишель, как Александр Серов отреагировал: "Только не надо мне ничего говорить про Мишель. У меня с ней сложные отношения. Она меня не понимает, не слышит...".

Свою версию событий представила сама Мишель. После замужества она живет с супругом в квартире в центре Москвы. 26-летняя наследница артиста объяснила: "Мне бы хотелось с ним побольше времени проводить, поддерживать его в чем-то, хоть он и говорит всем, что я часто его вывожу из себя своими поступками. На самом деле в глубине души я знаю, что он на меня не сердится. Просто он меня воспитывает, а я в силу своего возраста и позиции замужней женщины уже это не воспринимаю".

Дочь Александра Серова счастлива в браке. "Быть женой непросто – нужно уметь приспосабливаться к разным ситуациям. Сейчас я этому только учусь. У нас с мужем насыщенная жизнь, мы много путешествуем, у нас есть общие взгляды на бизнес, поэтому мы вместе двигаемся и в деловом направлении", – цитирует Мишель "Собеседник".