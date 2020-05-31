Дарья Мороз высказалась насчет своей госпитализации

Недавно в СМИ появилась информация, что у Дарьи Мороз обнаружен коронавирус. Актриса до сих пор не давала комментариев по этому поводу. Но на последних выходных мая знаменитость все-таки прервала молчание.

Этой весной Дарья Мороз принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Актриса уверенно шла к победе, однако за несколько дней до финала проекта она отказалась от съемок из-за плохого самочувствия. Журналистам удалось узнать, что знаменитость подхватила COVID-19.

Несколько недель Дарья хранила молчание. Она не общалась с прессой и не делала записи в своем инстаграм-аккаунте. Однако недавно актриса выложила снимок в социальную сеть и пожелала всем хорошего дня.

Пользователи Сети удивились фотографии, где актриса запечатлена на улице. Один из подписчиков решил поинтересоваться, сбежала ли знаменитость из больницы. Мороз ответила коротко: "Я там и не была". Таким образом, можно считать, что Дарья лечится от коронавируса дома.

Стоит отметить, что COVID-19 был обнаружен и у других участников "Танцев со звездами". Уханьскую заразу подцепили Мария Ивакова и Алена Бабенко. Они также покинули проект. Напомним, тест на коронавирус сдавали все, кто был задействован в съемках шоу. Если анализы вызывали сомнения, то участникам приходилась прибегать к такой процедуре повторно.