Дарья Мороз лишилась волос из-за Константина Богомолова

Дарья Мороз рассказала, как осталась без шевелюры по требованию Константина Богомолова, и призналась, что является крайне закрытым человеком. Несмотря на имидж бунтарки и женщины-вамп, по словам Дарьи, на самом деле она совсем другой человек.

Имя актрисы Дарьи Мороз у всех на устах после того, как она снялась в двух сезонах сериала "Содержанки". Артистка предстала перед зрителями в неожиданном образе и даже решилась на ряд крайне откровенных сцен. По словам Дарьи, на самом деле она совсем не бунтарка и даже не стерва.

"Часто про меня говорят: "У вас такой стержень, вы такая сильная". Чушь! Я не сильнее, чем все остальные. В чем-то я гораздо слабее, как любая женщина", – призналась актриса. В это сложно поверить, но, по словам Мороз, она мягкий и уязвимый человек. А еще весьма закрытый, интроверт. "Все остальное – профессиональная необходимость", – заявила Дарья Мороз.

Кстати, именно из-за своей закрытости актриса создает образ надменной дивы. Но на самом деле это не так. Ее холодность своего рода психологическая защита. А еще не всем нравится то, что она честная и говорит как есть.

Тем не менее, свою профессию и даже необходимость выходить в свет, посещать различные публичные мероприятия Дарья Мороз воспринимает как должное и даже приветствует. Она объяснила: "Энергии у меня много, и если ее не использовать, то можно и взорваться".

Дарья Мороз известна не только своими ролями, но и эффектной короткой стрижкой. Светлые торчащие вверх волосы так органично вписались в образ актрисы, что уже мало кто может вспомнить, что когда-то она носила длинные темные локоны. Между тем, по словам Дарьи, на радикальной смене имиджа настоял ее тогдашний муж, режиссер Константин Богомолов.

В то время он готовил новую театральную постановку и считал, что смена прически поможет Дарье Мороз максимально вжиться в новый образ. Актриса отметила, тот поход в парикмахерскую изменил и ее дальнейшую актерскую карьеру. "Внешность стала слишком ядрено узнаваемая. Восприятие меня зрителем сильно поменялось. Это неплохо для более взрослых, интересных и индивидуальных ролей", – рассудила актриса.

Интересно, что сама Дарья теперь хочет снова поменяться. "Многие девушки стали стричься под меня. Я над этим смеюсь. Нет, классно, что кто-то вдохновляется, но мне надоело. Я уже пошла волосы отращивать. Сколько можно?" – задала риторический вопрос артистка.