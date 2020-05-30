"Не могу дышать": звезде "Битвы экстрасенсов" требуется срочная операция

Девушка борется за жизнь, за ее плечами уже 300 операций, но скоро звезде телепроекта понадобится еще одна. Но сделать это сейчас не так-то просто.
Еще пару месяцев назад Николь Кузнецова рассказывала о том, что успешно перенесла очередное хирургическое вмешательство. Врачам удалось удалить часть опухоли на горле, но теперь вернулась.
В своем инстаграм-аккаунте участница шоу "Битва экстрасенсов" призналась, что из-за затрудненного дыхания постоянно просыпается по ночам, чувствует себя слабой и впадает в депрессию. "Я опять не могу дышать, мне срочно нужна операция", – поделилась Николь.
По словам знаменитости, больница, в которой ей могут провести операцию, закрыта до 1 июня. Пандемия коронавируса в России внесла коррективы и в другие планы Кузнецовой. Девушка должна была поехать на лечение в Германию, но границы оказались закрыты.
Напомним, звезда шоу "Битва экстрасенсов" с детства борется с рецидивирующим папилломатозом гортани. Операции помогают лишь облегчить состояние звезды. Николь Кузнецова не может нормально разговаривать и свободно дышать.
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