Николь Кузнецова снова легла под нож

Ясновидящая опубликовала пост в своем "Инстаграм", в котором рассказала о страшном недуге. По словам экстрасенса, она болеет всю жизнь и вылечить это невозможно.
"Никак. Никогда. Никому", – отчеканила звезда.
По ее словам, ей регулярно до конца жизни необходимо делать операции. Без них она просто не сможет полноценно дышать.
Николь настолько часто бывает в больницах, что решила посчитать, сколько раз ей приходилось ложиться под нож. Это было непросто, так как она сбилась со счета еще полтора года назад.
"Сейчас посчитала по выпискам – сегодня была 298!" – заявила изумленная Кузнецова.
Она отметила, что главной ее поддержкой является супруг – телеведущий спортивных программ на Первом канале Александр Седоков. "Если бы не он, растеклась бы я уже унылым 💩 еще лет 7 назад", – призналась ясновидящая.⠀
Также она подчеркнула, что у нее нет надежды на появление голоса. Хирургические вмешательства не помогут ему стать громче.
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