"Борьба добра и зла": звезда "Битвы экстрасенсов" дала прогноз о коронавирусе

По словам ясновидящей, наша страна справится с COVID-19 с минимальными потерями. Это случится благодаря слаженной работе политиков. Николь утверждает, что паника и катастрофа обойдут Россию стороной.
"Сильная власть, твердая рука, порядок и дисциплина – в благополучные времена это не слишком ценится. Во время разгула болезни люди чувствуют себя спокойнее именно в такой обстановке", – пояснила Кузнецова.
Николь отметила, что вирус появился неспроста. Это испытание необходимо для всех, чтобы "перезагрузить" душу. Сейчас самое подходящее время, чтобы проявить лучшие качества и начать делать добро.
Кузнецова не сомневается, что при рождении каждому отведено свое время, поэтому не стоит бояться коронавируса. Те, кому суждено умереть сейчас, не смогут спастись. А остальных беда обойдет стороной. Они переболеют и вылечатся, сообщает "Экспресс газета". Массовой гибели ожидать не стоит.
"Все события, происходящие в мире, – следствие борьбы сил добра и зла. Обе эти силы наделены властью и управляют судьбами как отдельных людей, так и целых народов", – поведала Николь.
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