Ксения Алферова чувствует незримое присутствие умершего Александра Абдулова: Все время рядом

Актриса Ксения Алферова напомнила об отце, любимце миллионов советских женщин Александре Абдулове. Сегодня, 29 мая, артисту могло бы исполниться 67 лет.

Приемная дочь знаменитости, актриса Ксения Алферова, показала поклонникам редкий архивный снимок. На черно-белом фото она, еще совсем маленькая, запечатлена с отцом. Александр Абдулов и его наследница позируют на пляже. Ксения удобно устроилась на папиной спине.

По словам Алферовой, при жизни ее родитель не считал прожитые годы. Абдулов был человеком-праздником, который всех мог зарядить радостью. Александр каждый день рождал большое количество идей, которые безвозмездно дарил окружающим.

Ксения добавила, что ее папа умел дружить как никто другой. Для близких он был верным и незаменимым. Искусству дружбы артистка научилась именно у отца.

"Обычный серый день с появлением папы превращался в незабываемый и единственный, оставался в памяти и сердце на всю жизнь!" - сказала Ксения Алферова. Знаменитость благодарит Бога за то, что в ее жизни был такой мужчина как Александр Абдулов.

Актриса добавила, что ее отца до сих пор помнят и любят не только родственники, но и многочисленные коллеги по цеху и поклонники. Ксения Алферова призналась, что чувствует незримое присутствие родителя. "Ты со всеми нами все время, ты рядом!" – отметила она. Она надеется, что папа гордится ею.

Напомним, Александр Абдулов умер в январе 2008 года. Артисту было 54 года. Знаменитость скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.