"Саша выпивал": объявившаяся экс-любовница раскрыла тайны Александра Абдулова

Наталья Лапина, прославившаяся ролью в фильме "Руанская дева по прозвищу Пышка", заявила, что у нее был роман с Александром Абдуловым. Актриса стала гостьей ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.



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