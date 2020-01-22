"Саша выпивал": объявившаяся экс-любовница раскрыла тайны Александра Абдулова

Уже около 20 лет женщина живет за границей, но до сих пор не может забыть Александра Абдулова. 56-летняя артистка рассказала, что первое впечатление актер произвел на нее в фильме "Обыкновенное чудо". Тогда она была школьницей.
Девушка начала активно копить деньги, чтобы пойти на спектакль, в котором играл Александр Абдулов. "Я пришла к нему с цветами, но он меня отшвырнул со словами: "Кто там следующий?" Я тогда разозлилась и решила, что стану актрисой, и снимусь у него в эпизоде", — вспомнила Наталья Лапина.
Через несколько лет она познакомилась со звездой на съемках картины Евгения Гинзбурга "Руанская дева по прозвищу Пышка". Они с Александром Абдуловым играли в постельной сцене. Актриса призналась кумиру, что давно в него влюблена. По ее словам, после этого у них закрутился роман. "Это было в 1987-1988 годах", – уточнила Лапина.
Артистка утверждает, что встречались они в основном во время съемок за рубежом. Она вспомнила один из эпизодов личной жизни. Так, однажды Лапина слегла с высокой температурой, а Александр Абдулов пытался выломать дверь ее номера, чтобы увидеться.
"Саша выпивал. Мой герой, которого я придумала, был немножко другим", – раскрыла подробности романа с Александром Абдуловым артистка.
Некоторые гости программы "Пусть говорят" сочли воспоминания Натальи Лапиной плодом ее бурной фантазии. Они отметили, что после смерти Александра Абдулова появилось слишком много женщин, желающих публично рассказать об их связи.
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
про климакс
КРАХ!!!
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей