"Вот так вот тебя взасос": Волкова рассказала о связи с Абдуловым

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала слухи о своем романе с Александром Абдуловым. По словам знаменитости, артист был очарован ею.

Екатерина Волкова стала гостьей ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Артистка ответила на самые провокационные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой.

Волкова не стала скрывать, что актер Александр Абдулов очень ею интересовался. "Он меня увидел и захотел чем-то угостить. Говорит: "Выбирайте, что хотите, я заплачу". Я отказалась, сказала, что могу сама за себя заплатить. Но, когда достала кошелек, мне сказали, что уже все оплачено", – вспомнила Волкова.

Екатерина призналась, что испытывала чувства к Александру. По словам артистки, в Абдулова было невозможно не влюбиться.

"Он был невероятный, от него энергия шла… Так получилось, что у меня была подруга, которая взяла у него интервью, а потом задержалась на пару лет близких отношений. Поэтому это было с моей стороны невозможно", – сказала Кудрявцевой гостья.

Волкова сообщила, что у нее не было намерения уводить артиста у подруги, хотя некоторые коллеги по цеху советовали. Лена Проклова, например, призывала проявить инициативу.

"Но у нас были очень хорошие дружеские отношения. И я даже однажды поехала с Александром Гавриловичем в Америку. Вы знаете, он был человек-оркестр, за ним постоянно ездили друзья, они играли в эти карты бесконечно. Разменяют сто долларов по одному и играют как бы "на интерес". Потом мы приехали в Лас-Вегас, остановились там на два-три дня", – поделилась Екатерина Волкова.

Артистка рада, что не стала вступать в близкие отношения с Абдуловым. История ее влюбленности осталась в воспоминаниях как нечто светлое, незамаранное. Между тем знаменитость сообщила, что целовалась с Абдуловым.

"Что Янковский, что Абдулов никогда в жизни не пропустят… Он запорхнет на "Мосфильм" и вот так вот тебя взасос. И это ничего не значит – это такое проявление мужского очарования тобой", – сказала Екатерина Волкова.