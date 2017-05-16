Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

В рамках XVII Открытого Фестиваля Искусств "Черешневый Лес" состоялся концерт прославленного дирижера Владимира Спивакова "Услышать будущее". Культурное мероприятие посетило множество знаменитостей, среди которых отметились редко выходящие в свет актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Интересно, что актриса нарядилась для появления перед камерами в черную прозрачную кофту и белые укороченные брючки.
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