Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

В рамках XVII Открытого Фестиваля Искусств "Черешневый Лес" состоялся концерт прославленного дирижера Владимира Спивакова "Услышать будущее". Культурное мероприятие посетило множество знаменитостей, среди которых отметились редко выходящие в свет актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Интересно, что актриса нарядилась для появления перед камерами в черную прозрачную кофту и белые укороченные брючки.