На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией

Анастасия Сланевская (Слава) выложила в свой инстаграм-аккаунт снимок девятилетней давности. Она показала поклонникам, как выглядела во время беременности. Знаменитость не случайно выбрала для публикации именно это фото. Оказывается, находясь на карантине, Слава поправилась на несколько килограммов, и теперь она весит столько же, сколько и перед родами в 2011 году. "Что будет дальше? Изоляция" – написала певица.
Поклонники признались, что также страдают из-за лишнего веса, который успели набрать на карантине. "Самоизоляция – зло!", "Я сама поправилась на семь килограммов" – написали пользователи Сети. Нашлись и те, кто поддержал Славу. Они считают, что певица даже с лишними килограммами выглядит очень хорошо.
Напомним, у Славы есть единственный ребенок – дочь Антонина. Девочке в этом году исполнится девять лет. Ее отцом является 68-летний Анатолий Данилицкий, с которым певица до сих пор находится в отношениях. Недавно знаменитость показывала, как сейчас выглядит ее избранник. Пользователи Сети заметили, что Анатолий выглядит, как старик.
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