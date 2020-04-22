Больше не наливайте: располневшая Слава похабно корчилась у койки в одних трусах

Время самоизоляции тяжело сказывается на людях. Многие начинают сходить с ума в четырех стенах и начинают вытворять такое, что хоть стой, хоть падай. Взять хотя бы Славу, которая и в обычное-то время склонна к эпатажу...

Утром на странице продюсера Светланы Лободы появилась не просто запись, а крик души. "Карантин окончательно убедил меня в том, что ради хайпа люди теперь способны на все – поджечь себя, проколоть член, нассать самому себе на лицо, если это посмотрят несколько сотен тысяч человек, – сообщила Нателла Крапивина. – А они посмотрят! И это будут подростки, наши с вами дети. А затянись все это на год – мы бы увидели онлайн-произведения похлеще "Калигулы" Тинто Брасса и "Сало" Пазолини. Безусловно, бездарно снятые, но с не меньшим размахом". Как говорится, накаркала.

Почти одновременно с ней пост в "Инстаграм" разместила Слава. Певица и без самоизоляции не всегда скромно себя ведет, а тут, кажется, ей стало совсем плохо. В одних трусах она похабно извивалась возле койки, скакала и корчилась. А чтобы народ в полной мере "насладился" прелестями тетки, которой в мае исполнится 40 лет, поставила сзади ростовое зеркало. Вид, надо сказать, тот еще...

Однако Славе плевать на мнение окружающих. "Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс пять килограммов, но, кажется, мне даже идет!" – написала она. Полнота артистку вовсе не смущает. Да и раздеваться перед публикой до трусов, очевидно, нравится. Кстати, на ее страницу подписаны полтора миллиона человек.

"Трусы еще сними!", "Какая мерзость!", "Больше не наливать!" – отреагировали изумленные пользователи. Подобные хоум-видео многим показались пошлыми, пропагандирующими разврат. Страшно становится за дочерей артистки, которые берут с нее пример...