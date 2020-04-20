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Превратился в деда: певица Слава показала постаревшего 68-летнего мужа

Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица Слава поделилась домашним видео с празднования Пасхи. Подписчиков удивил вид "потрепаный годами" вид супруга артистки. 
прочитано 77 раз

Популярная певица Слава разместила на своей странице в Инстаграм уютный домашний ролик с традиционным пасхальным битьем разукрашенными яйцами. Артистка отмечает православный праздник в загородном доме в кругу семьи – двух дочерей и супруга Анатолия Данилицкого.

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Несмотря на идиллическую картинку, некоторых подписчиков озадачил видеоролик. Причиной стал внешний вид 68-летнего мужа Славы – мужчина заметно сдал за последние годы, и на этом семейном торжестве больше похож на дедушку собственных детей и отца моложавой 39-летней Славы.

А ведь совсем недавно мужчина был полон сил и задорно отплясывал на концертах возлюбленной. Супруги познакомились 18 лет назад. Тогда Данилицкому было 50 лет, и он казался подходящей парой для молодой и веселой начинающей певицы. Влюбленный мужчина кружил Славу в танцах, и разница в возрасте вовсе не бросалась в глаза. Сейчас же годы взяли свое, и Данилицкий превратился в обыкновенного милого старичка.

В комментариях к видео с семейного праздника подписчики также отметили повзрослевшую старшую дочь Славы – Александру. Подросшая девочка стала настоящей копией матери – даже их голоса легко спутать. Саша выросла настоящей красавицей, с чем и поздравили счастливую мать подписчики.


20 апреля 2020, 02:02

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