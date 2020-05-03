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Корчевников рассказал о здоровье после слухов о коронавирусе

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/ www.globallookpress.com
В апреле появились слухи о том, что телеведущий получил положительный результат теста на коронавирус. Помощница генерального директора канала "Спас" сразу же опровергла эту информацию.
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Чума XXI века – COVID-19 – стала одной из самых обсуждаемых тем 2020 года. Вирус буквально за пару месяцев разбил вдребезги привычную жизнь миллиардов людей. Пока вирусологи разрабатывают вакцину от коварного недуга, больным остается только надеяться на собственный иммунитет.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Ежедневно в социальных сетях появляются новости о российских звездах, ставших жертвами коронавируса. Эти слухи не обошли стороной и телеведущего Бориса Корчевникова. Издания писали, что мужчина пришел на съемки "со всеми признаками больного человека". Однако позже официальный представитель "России-1" не подтвердил информацию о болезни звезды.

По словам представителя, здоровье мужчины в порядке, и он соблюдает самоизоляцию вместе с другими сотрудниками. В личном аккаунте Корчевников продолжает публиковать авторские программы. За все это время телеведущий ни разу не упомянул о своем плохом самочувствие и распространяющимся вирусе.

"Здоров, слава Богу. Спасибо",– ответил одному из подписчиков Корчевников.

Напомним, что народную артистку Надежду Бабкину тоже "подозревали" в сокрытии информации о заражение COVID-19. Руководитель театра "Русская песня" находилась в больнице из-за пневмонии. У нее не был обнаружен коронавирус.


3 мая 2020, 08:02

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