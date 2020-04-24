Одинокий Борис Корчевников заговорил о венце безбрачия

Очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал эрудит Анатолий Вассерман. Разговор зашел о личной жизни как героя, так и ведущего.

Анатолий Вассерман – закоренелый холостяк. Полвека назад, будучи студентом, он поспорил с однокурсником, что у него никогда не будет интимной жизни. Свое слово Вассерман сдержал, о чем сейчас, по его признанию, сильно сожалеет.

Эрудит преподнес ведущему Борису Корчевникову такую же, как и у него, жилетку с большим количеством кармашков. Эта жилетка уже стала своего рода его визитной карточкой. Тогда Борис Корчевников, примерив подаренную жилетку, не без иронии поинтересовался: "А венец безбрачия вместе с ним не передается?" Собеседник не обиделся на шпильку. "Нет никакого венца, то лишь последствия юношеской глупости. Был неудачный практический довод в теоретическом споре", – заключил Анатолий Вассерман.

Нет ничего удивительного в опасениях Бориса Корчевникова. Популярному ведущему 37 лет, а он до сих пор одинок. Шоумен никогда не был женат. Впрочем, о его личной жизни практически ничего не известно. Борис предпочитает не распространяться на эту тему.

Тем не менее, Борис Корчевников мечтает о продолжении рода. Близкие не теряют надежды подыскать ему подходящую партию. Ранее ходили слухи, что родственники одобрили его отношения с русской актрисой французского происхождения Анной-Сесиль Свердловой. Впоследствии Борис Корчевников признавался, что именно она привела его к глубокой религиозности.

Сообщалось, что он сделал Анне-Сесиль предложение. Влюбленные даже посетили церковную беседу о таинстве венчания. Однако вскоре после этого молодые люди по какой-то причине расстались.