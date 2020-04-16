Режиссер "Мастера и Маргариты" смутил Корчевникова рассказом о съемках с голой Ковальчук

Владимир Бортко снял такие картины, как "Блондинка за углом", "Собачье сердце", культовый сериал "Улицы разбитых фонарей" и многосерийный фильм "Мастер и Маргарита". В интервью Борису Корчевникову он рассказал о работе с актрисой Анной Ковальчук.

Как отметил режиссер, на главную роль в ленте по произведению Михаила Булгакова пробовались "все красавицы Советского Союза". Однако он выбрал своей Маргаритой звезду сериала "Тайны следствия". По мнению Владимира Бортко, Анна Ковальчук идеально вписывается в образ женщины Мастера.

На экране в студии программы "Судьба человека" появилась фотография обнаженной актрисы, которая на тросах парит над землей. Режиссер стоит рядом и делает вид, будто держит исполнительницу роли Маргариты на плече.

Шоумен смутился, увидев столь откровенный кадр. Ковальчук ведет детскую передачу на телеканале "Спас", где Корчевников является гендиректором. "Анна меня будет ругать, что я такую поставил. Как она Вам разрешила такое с собой снимать? Она очень строгая", – отметил Борис.

Бортко успокоил ведущего. "Когда девушка хорошо выглядит, она разрешает снимать себя всяко. Вот когда у нее что-то не так, там уже сложности начинаются. А здесь она была чертовски хороша", – пояснил режиссер.

Звезда действительно много снималась обнаженной. Оказывается, осветители даже продавали билеты зевакам, чтобы те могли посмотреть на актрису "без всего". Правда, это быстро пресекли.

"Я ее не узнавал, когда она приходила одетая. Привык на нее голую все время смотреть. Она приходила в одежде, и я спрашивал: "А кто это такая?" – вспомнил Владимир Бортко.