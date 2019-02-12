У Бари Алибасова родилась дочь

В семье продюсера Бари Алибасова – счастливое пополнение. Говорят, новорожденная малышка похожа на руководителя группы "На-На".

Продюсер Бари Алибасов стал дедом. Сын Бари и его супруга, телеведущая Виолетта Гришина подарили ему внучку, которую назвали Амелией. Девочка появилась на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 граммов. Отец рассказал о новорожденной малышке: "Ползает, как хочет, где хочет. Ест, как хочет. С точки зрения как ее воспитывают – идеально, очень по-современному, по-модному".

Интересно, что девочке дали двойную фамилию. "Если она Амелия Алибасова-Гришина, она уже будет понимать, что в мире есть огромное количество вариантов. Она их будет выбирать не за той миссией, которую на нее невольно положили, а основываясь на собственном ощущении. У нее, в отличие от меня, будет выбор, как ей жить эту жизнь", – пояснил сын продюсера, являющийся полным тезкой именитого родителя.

Бари Алибасов убежден, что его дочь очень похожа на дедушку. Когда он показал фотографию Амелии отцу, тот не заметил сходства, однако высказал желание побыстрее увидеть внучку. Для встречи с новой родственницей продюсеру придется ехать в Калининград – именно там живет его невестка.

Союз Бари Алибасова и Виолетты Гришиной нестандартный. Их брак похож на гостевой. "Виолетта из канонической, классической семьи, где семья – приоритет. А я гастролер. Для меня приоритет – достижения, которые я могу завоевать и принести в семью. Но при этом я два раза в месяц у нее, мы не разводимся пока. Просто такой формат, когда у папы отдельная личная жизнь, у мамы отдельная личная жизнь", – цитирует Бари Алибасова Пятый канал.