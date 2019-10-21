"Ты просто тварь, Бари!": Алибасова избили на шоу

Жена бизнесмена Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина решилась на первое откровенное интервью. Молодая женщина пришла в студию программы "На самом деле", чтобы посмотреть в глаза супругу и рассказать о том, как жестоко он поступал с ней.

Виолетта Гришина рассказала, что Бари Алибасов-младший избивал ее, когда она носила под сердцем их общую дочь. "Он слетел с катушек. Он меня потряс, он меня ударил, он меня придушил. На седьмом месяце я могла потерять ребенка, я лежала в больнице", - вспоминает произошедшее в студии "На самом деле" супруга бизнесмена.

Также Виолетта поведала, что Бари-младший постоянно ей изменял. Даже Новый год Алибасов предпочел встречать не с женой, которая вот-вот должна родить, а с любовницей.

"Я поймала их на измене в постели. Естественно, когда я это увидела, у меня отнялись ноги. Меня кесарили", – поделилась Виолетта Гришина.

После выяснилось, что Алибасов не участвует в жизни своей дочери от Гришиной – Амелии. Бизнесмен оказывает семье весьма скромную финансовую помощь. Из-за этого Виолетте пришлось досрочно выйти из декретного отпуска и пойти работать.

Ко всеобщему ужасу Бари Алибасов, который тоже присутствовал в студии "На самом деле", ничего не отрицал. Более того, бизнесмен не считал себя виноватым.

"Не надо на меня вешать ярлык изменника, потому что я о возможности измен со всеми договариваюсь, а хорошо это или плохо – мне пофигу. Она получила кесарево, потому что как дура. Она, доказывая папе и маме, что она не дура, пошла снимать, как я занимаюсь сексом", – высказался бизнесмен.

Гришина потребовала у Алибасова развод и попросила отказаться от родительских прав на Амелию. В ответ бизнесмен заявил, что не считает девочку своим ребенком.

За происходящим в студии "На самом деле" за кулисами наблюдал родной брат Виолетты Илья Гришин. Мужчина приехал на шоу, чтобы поддержать родственницу. Увидев, как его близкого человека унижают в телеэфире, Илья не выдержал.

Появившись на съемочной площадке, он набросился на Алибасова. Гришин несколько раз ударил свояка по голове кулаком. "Ты просто тварь, Бари!" – кричал брат Виолетты. Илью успокоил появившийся охранник.

Интересно, что Бари Алибасов-младший, который любит распускать руки общаясь с женщинами, Илье Гришину сдачи так и не дал. Бизнесмен беспомощно закрывал руками голову.

"Поддерживаю, вот Виолетта теперь мы квиты. Оплеуха, которую я тебе долбанул на Новый год, за то, что ты сказала, что я больше не увижу ребенка, теперь твой брат долбанул меня по голове. Чтобы больше вопросов, о том, что я бью женщин, не было", – заявил Бари Алибасов в студии программы "На самом деле".