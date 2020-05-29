Расплывшаяся за карантин Летучая шокировала народ своей дряблостью

Елена Летучая решила пообщаться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Она отвечала на вопросы поклонников, однако народ обратил внимание совсем на другое.

Телеведущая часто жалуется, что скучает по работе. Правда, полноценную жизнь девушка не может вести не только из-за коронавируса. Не так давно артистка сломала ребро. Она не уточнила, как именно получила травму, однако эта неприятность серьезно подпортила ей жизнь.

Из-за перелома Елена Летучая не может заниматься спортом, поэтому точеная фигура осталась в прошлом. На последних кадрах отчетливы видны складки на животе и боках. Телеведущая призналась, что очень любит поесть. В кадре девушка с наслаждением поглощала яблочно-грушевый пирог.

Также в своем блоге артистка опубликовала фотографию, на которой она в джинсовом комбинезоне. Звезда показала, как возится в саду с цветами и поделилась планами на будущее. Она уточнила, что никогда ничего не загадывает, поэтому не знает, где может оказаться через пять лет.

Поклонники обратили внимание, что одежда слегка мала Елене Летучей. Комбинезон невыгодно подчеркнул располневшие бедра. "На обложку журнала Работница (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оденутся, как на показ мод)))) и пошли типа все в огороды кверху жопой грядки полоть)", – пишут в комментариях.